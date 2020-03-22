24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Звездный напарник Шевченко из "Милана" заболел коронавирусом вместе с сыном

- Читати новину українською

Легендарный футболист "Милана" Паоло Мальдини и его сын Даниэль Мальдини заразились коронавирусом нового типа COVID-19.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте "Милана".

Читайте также Бывший президент "Реала" Лоренцо Санс умер от коронавируса

Клуб подтверждает, что Паоло Мальдини, технический директор "Милана", контактировал с человеком, у которого в дальнейшем был обнаружен коронавирус. У Мальдини проявились симптомы вируса, он сдал анализ, результат которого был положительным.

Даниэль Мальдини, нападающий молодежки, который ранее тренировался с первой командой, так же получил положительный результат теста.

Оба будут оставаться на карантине до полного выздоровления, как это предписано медицинскими протоколами, установленными органами здравоохранения.

  • Ранее нападающий Пауло Дибала стал третьим игроком "Ювентуса", который заразился коронавирусом.
  • Перед этим стало известно, что положительный тест на коронавирус сдал его одноклубник Даниэле Ругани. Позже болезнь обнаружили у еще одного его одноклубника Блеза Матюиди.
  • По состоянию на 21 марта в Италии зарегистрированы 53 578 случаев заражения COVID-19. 4 825 человек умерли, а 6 072 успешно прошли лечение.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.

Депутата Шахова госпитализировали с коронавирусом: детали
21 марта
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Андрей Шевченко Футбол Новости Спорта ФК Милан Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
21 марта 20:39 Свитолина и Монфис показали, как нужно вести себя во время пандемии коронавируса – видео
Юрій Семенюк
21 марта 10:01 Какие спортсмены заболели коронавирусом – список
Михайло Гема
21 марта 15:32 Как коронавирус отправил бокс в нокаут: топ-5 чемпионских поединков, которые перенесли
Андрій Тудовші
21 марта 13:45 Бразильский фанат показал впечатляющую коллекцию футболок Андрея Шевченко: фото
Юрій Семенюк
20 марта 20:20 Неужели нужно, чтобы за сутки умирали по 400-500 человек: обращение игрока сборной Украины
Михайло Гема
Новости
Больше новостей
Залиште відгук