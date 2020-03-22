Звездный напарник Шевченко из "Милана" заболел коронавирусом вместе с сыном

Легендарный футболист "Милана" Паоло Мальдини и его сын Даниэль Мальдини заразились коронавирусом нового типа COVID-19.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте "Милана".

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Клуб подтверждает, что Паоло Мальдини, технический директор "Милана", контактировал с человеком, у которого в дальнейшем был обнаружен коронавирус. У Мальдини проявились симптомы вируса, он сдал анализ, результат которого был положительным.

Даниэль Мальдини, нападающий молодежки, который ранее тренировался с первой командой, так же получил положительный результат теста.

Оба будут оставаться на карантине до полного выздоровления, как это предписано медицинскими протоколами, установленными органами здравоохранения.

Ранее нападающий Пауло Дибала стал третьим игроком "Ювентуса", который заразился коронавирусом.

Перед этим стало известно, что положительный тест на коронавирус сдал его одноклубник Даниэле Ругани. Позже болезнь обнаружили у еще одного его одноклубника Блеза Матюиди.

По состоянию на 21 марта в Италии зарегистрированы 53 578 случаев заражения COVID-19. 4 825 человек умерли, а 6 072 успешно прошли лечение.

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