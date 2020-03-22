Звездный напарник Шевченко из "Милана" заболел коронавирусом вместе с сыном
Легендарный футболист "Милана" Паоло Мальдини и его сын Даниэль Мальдини заразились коронавирусом нового типа COVID-19.
Соответствующая информация размещена на официальном сайте "Милана".
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Клуб подтверждает, что Паоло Мальдини, технический директор "Милана", контактировал с человеком, у которого в дальнейшем был обнаружен коронавирус. У Мальдини проявились симптомы вируса, он сдал анализ, результат которого был положительным.
Даниэль Мальдини, нападающий молодежки, который ранее тренировался с первой командой, так же получил положительный результат теста.
Оба будут оставаться на карантине до полного выздоровления, как это предписано медицинскими протоколами, установленными органами здравоохранения.
- Ранее нападающий Пауло Дибала стал третьим игроком "Ювентуса", который заразился коронавирусом.
- Перед этим стало известно, что положительный тест на коронавирус сдал его одноклубник Даниэле Ругани. Позже болезнь обнаружили у еще одного его одноклубника Блеза Матюиди.
- По состоянию на 21 марта в Италии зарегистрированы 53 578 случаев заражения COVID-19. 4 825 человек умерли, а 6 072 успешно прошли лечение.
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