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Звездный Нойер пропустил позорный гол в матче Бундеслиги: видео фейла

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Мануэль Нойер / Getty Images

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер допустил результативную ошибку в матче 23-го тура Бундеслиги с "Падерборном".

В конце первого тайма "Падерборн" организовал едва ли не единственную свою атаку, которая завершилась эпическим голом.

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После заброса на Србены правым флангом, Нойер решил в привычной для себя манере выйти из ворот и сыграть на опережение. Игрок "Падерборна" опередил голкипера, оттеснил его корпусом, посадил на пятую точку Алабу и издевательски закатил мяч в ворота "Баварии".

Видео фейла Нойера

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Бавария
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