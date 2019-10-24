Звездный новичок "Баварии" из-за травмы не сыграет до конца года

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Лукас Эрнандес
Лукас Эрнандес / twitter.com/iMiaSanMia

Мюнхенская "Бавария" столкнулась с серьезными кадровыми проблемами после матчей национальных сборных. За два матча мюнхенцы потеряли двоих основных футболистов.

В субботу, 19 октября, центральный защитник Никлас Зюле не смог доиграть матч Бундеслиги, в котором "Бавария" играла против "Аугсбурга". У Зюле диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.

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В 2019 году Зюле уже точно не сыграет. Сейчас под угрозой вторая половина сезона и Евро-2020.

Вместе с тем, "Баварии" придется в ближайшее время обойтись без звездного новичка Лукаса Эрнандеса.

В гостевом матче Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" защитник получил частичный разрыв внутренней связки правого голеностопа. Такой диагноз был поставлен медицинским департаментом клуба.

После проведения МРТ-сканирования стало известно, что защитнику придется пройти операцию. Следовательно, 2019 год для француза тоже завершен.

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Как известно, Лукас присоединился к "Баварии" летом. Мюнхенцы заплатили за француза мадридскому "Атлетико" 80 миллионов евро. Это самый дорогой трансфер в истории не только "Баварии", но и чемпионата Германии.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Футбол Бавария
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