Бельгийский защитник Венсан Компани официально покидает английский "Манчестер Сити" после 11 лет пребывания в клубе.

Финал Кубка Англии против "Уотфорда", который "горожане" выиграли 6:0, стал последним матчем для 33-летнего футболиста в составе "Манчестер Сити".

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На счету Компани 360 матчей за клуб, в которых он забил 20 голов. Бельгиец выступает за "Манчестер Сити" с 2008 года, а в 2011 году был избран капитаном команды.

Вместе с "Манчестер Сити" Компани четыре раза становился чемпионом Англии, дважды брал Кубок Англии, четыре раза – Кубок лиги и два раза побеждал в Суперкубке Англии.

С нового сезона Компани будет выступать за "Андерлехт", где начинал свою карьеру. Также бельгиец будет тренировать клуб, поэтому станет играющим тренером.

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