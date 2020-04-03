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Звездный Роналдинью может выйти досрочно из тюрьмы: подробности расследования

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Роналдинью / Breaking News

Экс-футболист "Барселоны" Роналдинью рассказал, кто выдал ему подложные документы. Полиция Парагвая уже заочно арестовала женщину, но физически еще разыскивает ее.

По информации бразильских медиа, 40-летний Роналдиньо ехал в Парагвай со своим братом и агентом, который их сопровождал, чтобы провести благотворительную кампанию совместно с фондом Fundación Fraternidad Angelical, который обещает бесплатную медицинскую помощь бедным детям.

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Как сообщает издание  La Nacion, на допросе Роналдиньо и его брат указали именно на представителей фонда, которые предоставили поддельные документы. Владелицей фонда оказалась местная бизнес-леди 48-летняя Далия Анжелика Лопес.

Помимо фонда, женщина владеет крупной холдинговой компанией, которая занимается от импорта автомобилей до контроля сектора животноводства в Парагвае. Также она имеет тесные связи с управленческой партией и редко появляется на публике.

Настоящий загранпаспорт футболиста был конфискован за неуплату налогов.

Владелицу фонда разыскивают и уже арестовали ее заочно. Полицейские обыскали всю недвижимость, которой владеет женщина, но не сумели найти Лопес. В особняке благотворительного фонда обнаружили только пять тысяч воздушных шаров с лицом легендарного футболиста.

Если женщину все-таки удастся найти и она даст показания, они станут ключевыми для следствия. Если полиция докажет, что именно через нее Рональдинью и его брат попали в тюрьму, тогда они будут отпущены на свободу.

Добавим, что Роналдиньо уже успел поучаствовать в финале тюремного турнира и забил пять голов и сделал шесть результативных передач. Что интересно, главным призом стал не кубок или медали, а 16-килограммовый поросенок.

Футболист успел отпраздновать свое 40-летие в тюрьме.

  • Последним клубом в его карьере стал "Флуминенсе".
  • За яркую игру в Лиге Чемпионов и чемпионате Испании 2004/05 журнал "France Football" наградил его Золотым мячом – наградой лучшему футболисту Европы.
  • Официальный посол футбольного клуба "Барселона".
  • Роналдинью открыл криптовалюту Ronaldinho Soccer coin.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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