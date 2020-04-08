Звездный Роналдинью вышел из тюрьмы, залог за футболиста – более 1 миллиона долларов

Бывшая звезда испанской "Барселоны" Роналдинью и его брат покинули парагвайскую тюрьму и теперь будут находиться под домашним арестом в отеле в Асунсьоне под надзором полиции.

Об этом сообщило издание Football Espana. За них был внесен залог в виде немалой суммы – 1,6 миллиона долларов.

Читайте также Роналдинью принял участие в финале тюремного турнира и забил 5 голов: фото

Отметим, что бывшего нападающего Роналдинью и его брата задержала полиция Парагвая по подозрению во въезде в Асунсьон по поддельным документам. На допросе Роналдинью и его брат указали на представителей фонда, которые предоставили поддельные документы. Владелицей фонда оказалась местная бизнес-леди 48-летняя Далия Анжелика Лопес.

Футболист отпраздновал свое 40-летие в тюрьме. Роналдинью уже успел поучаствовать в финале тюремного турнира, забив пять голов и сделав шесть результативных передач. Что интересно, главным призом стал не кубок или медали, а 16-килограммовый поросенок.

В 2019 году у футболиста арестовали 57 объектов недвижимости за штраф, который его обязала выплатить прокуратура штата.

Добавим, что издание ESPN сообщает, что компания EA Sports может убрать карточки Роналдинью из футбольного симулятора FIFA 20 из-за того, что футболист попал в тюрьму в Парагвае.



Карточки Роналдинью в FIFA 20

Последним клубом в его карьере стал "Флуминенсе".

За яркую игру в Лиге Чемпионов и чемпионате Испании 2004/05 журнал "France Football" наградил его Золотым мячом – наградой лучшему футболисту Европы.

Официальный посол футбольного клуба "Барселона".

Роналдинью открыл криптовалюту Ronaldinho Soccer coin.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram