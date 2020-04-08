24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Звездный Роналдинью вышел из тюрьмы, залог за футболиста – более 1 миллиона долларов

- Читати новину українською
Роналдинью / Goal

Бывшая звезда испанской "Барселоны" Роналдинью и его брат покинули парагвайскую тюрьму и теперь будут находиться под домашним арестом в отеле в Асунсьоне под надзором полиции.

Об этом сообщило издание Football Espana. За них был внесен залог в виде немалой суммы – 1,6 миллиона долларов.

Читайте также Роналдинью принял участие в финале тюремного турнира и забил 5 голов: фото

Отметим, что бывшего нападающего Роналдинью и его брата задержала полиция Парагвая по подозрению во въезде в Асунсьон по поддельным документам. На допросе Роналдинью и его брат указали на представителей фонда, которые предоставили поддельные документы. Владелицей фонда оказалась местная бизнес-леди 48-летняя Далия Анжелика Лопес.

Футболист отпраздновал свое 40-летие в тюрьме. Роналдинью уже успел поучаствовать в финале тюремного турнира, забив пять голов и сделав шесть результативных передач. Что интересно, главным призом стал не кубок или медали, а 16-килограммовый поросенок.

В 2019 году у футболиста арестовали 57 объектов недвижимости за штраф, который его обязала выплатить прокуратура штата.

Добавим, что издание ESPN сообщает, что компания EA Sports может убрать карточки Роналдинью из футбольного симулятора FIFA 20 из-за того, что футболист попал в тюрьму в Парагвае.


Карточки Роналдинью в FIFA 20

  • Последним клубом в его карьере стал "Флуминенсе".
  • За яркую игру в Лиге Чемпионов и чемпионате Испании 2004/05 журнал "France Football" наградил его Золотым мячом – наградой лучшему футболисту Европы.
  • Официальный посол футбольного клуба "Барселона".
  • Роналдинью открыл криптовалюту Ronaldinho Soccer coin.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram

Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт
Комментарии

Читайте также

сегодня , 02:43 Пневмония сожрала легкие за пару дней: в Киеве умер 30-летний мужчина с подозрением на COVID-19
Медицина 6402
7 апреля , 21:57 Формула-1: из коронавируса перенесено уже 9 гран-при, гонка в Канаде не состоится
Інші види спорту 314
сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 7 апреля: план выхода Украины из карантина, в Китае ни одной смерти
Новини України 22685
сегодня , 09:12 Легендарный стадион в Харькове может стать госпиталем для больных коронавирусом
Футбол 171
сегодня , 07:10 Смерть в украинском футболе из-за коронавируса, обвинения России: новости спорта 7 апреля
Інші види спорту 3066
сегодня , 09:04 Такие как ты у меня наперегонки бегают за пивом: агент Селюк о русском футболисте
Футбол 74
7 апреля , 21:46 "Собираю деньги на одежду": известная теннисистка опубликовала фото в обнаженном виде
Теніс 2874
сегодня , 06:40 Почему нельзя сжигать листья: последствия и наказание
Здорове життя 9152
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
6 апреля 20:38 Усик шокировал сеть пушечной работой рук на тренировке: видео
Юрій Семенюк
5 апреля 18:31 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
6 апреля 17:05 Правила игры в покер: советы для начинающих
Ігор Саджениця
6 апреля 18:45 Как и где можно заниматься спортом во время карантина
Ігор Саджениця
6 апреля 17:10 Анна Ризатдинова начала челлендж: обещает любого посадить на шпагат за 10 дней (видео)
Ігор Саджениця

Новости
Больше новостей
Залиште відгук