Звездный Роналдиньо будет отбывать домашний арест в королевских апартаментах: фото
Бывшая звезда испанской "Барселоны" Роналдиньо и его брат покинули парагвайскую тюрьму и теперь будут находиться под домашним арестом в отеле в Асунсьоне под надзором полиции. Бразильцы живут в роскошном номере.
Как сообщает издание The Sun, 40-летний Роналдиньо и его брат будут находится в шикарном отеле Palmaroga в Асунсьоне. Здесь в их распоряжении президентский номер люкс, круглосуточное обслуживание номеров, бассейн на крыше здания, коктейли в баре, тренажерный зал и другое.
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Отель, в котором проживает звездный футболист / The Sun
За них был внесен залог в виде немалой суммы – 1,6 миллиона долларов, после чего Роналдиньо и его брата отпустили. Толпа представителей прессы и фанатов ждали бразильца на выходе из полицейского участка в Асунсьоне.
Отметим, что сейчас стоимость номера составляет около 100 евро за сутки из-за пандемии коронавируса, но в обычное время за него платят в два или три раза дороже.
Вид с террасы отеля / The Sun
Роскошные апартаменты / The Sun
Номер Роналдиньо / The Sun
В 2019 году у футболиста арестовали 57 объектов недвижимости из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура штата.
Добавим, что издание ESPN сообщает, что компания EA Sports может убрать карточки Роналдиньо из футбольного симулятора FIFA 20 из-за того, что футболист попал в тюрьму в Парагвае.
- Последним клубом в его карьере стал "Флуминенсе".
- За яркую игру в Лиге Чемпионов и чемпионате Испании 2004/05 журнал "France Football" наградил его Золотым мячом – наградой лучшего футболиста Европы.
- Официальный посол футбольного клуба "Барселона".
- Роналдиньо открыл криптовалюту Ronaldinho Soccer coin.
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