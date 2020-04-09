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Звездный Роналдиньо будет отбывать домашний арест в королевских апартаментах: фото

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Роналдиньо / twitter.com/10ronaldinho

Бывшая звезда испанской "Барселоны" Роналдиньо и его брат покинули парагвайскую тюрьму и теперь будут находиться под домашним арестом в отеле в Асунсьоне под надзором полиции. Бразильцы живут в роскошном номере.

Как сообщает издание The Sun, 40-летний Роналдиньо и его брат будут находится в шикарном отеле Palmaroga в Асунсьоне. Здесь в их распоряжении президентский номер люкс, круглосуточное обслуживание номеров, бассейн на крыше здания, коктейли в баре, тренажерный зал и другое.

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Отель, в котором проживает звездный футболист / The Sun

За них был внесен залог в виде немалой суммы – 1,6 миллиона долларов, после чего Роналдиньо и его брата отпустили. Толпа представителей прессы и фанатов ждали бразильца на выходе из полицейского участка в Асунсьоне.

Отметим, что сейчас стоимость номера составляет около 100 евро за сутки из-за пандемии коронавируса, но в обычное время за него платят в два или три раза дороже.


Вид с террасы отеля / The Sun


Роскошные апартаменты / The Sun


Номер Роналдиньо / The Sun

В 2019 году у футболиста арестовали 57 объектов недвижимости из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура штата.

Добавим, что издание ESPN сообщает, что компания EA Sports может убрать карточки Роналдиньо из футбольного симулятора FIFA 20 из-за того, что футболист попал в тюрьму в Парагвае.

  • Последним клубом в его карьере стал "Флуминенсе".
  • За яркую игру в Лиге Чемпионов и чемпионате Испании 2004/05 журнал "France Football" наградил его Золотым мячом – наградой лучшего футболиста Европы.
  • Официальный посол футбольного клуба "Барселона".
  • Роналдиньо открыл криптовалюту Ronaldinho Soccer coin.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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