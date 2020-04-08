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Звездный Роналду оценил челлендж от украинской легкоатлетки Левченко

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Юлия Левченко / facebook.com/levchenkouu

Звездный португалец Криштиану Роналду начал челлендж с упражнения для пресса на время. Футболист бросил вызов другим спортсменам, чтобы те попытались побить его рекорд.

Португалец выполнил за 45 секунд 142 скручиваний пресса. Спортсмены активно взялись за этот челлендж, чтобы превзойти футболиста, не исключением стали и украинские спортсмены.

Стоит увидеть Олимпийская чемпионка Кастер Семеня переплюнула рекорд звездного Роналду: видео

Одной из первых свои силы испытала украинская легкоатлетка Юлия Левченко, которая специализируется на прыжках в высоту. Спортсменке удалось показать довольно неплохой результат за 45 секунд – 80 скручиваний.

Этим Юлия поделилась в своем инстаграме и передала эстафету своим друзьям.

Воскресенье. Nike Living Room Cup – первая неделя. Результат за 45 секунд – 80 скручиваний. Спасибо, Роналду. Передаю это жаркое упражнение другим,
– написала Юлия.

Роналду увидел пост украинской легкоатлетки и оценил его. Португалец репостнул в свою сторис пост Юлии поставив одобрительный смайл.

Юлия Левченко в сторис Роналду / скриншот 24 канала

Добавим, что мало кого португалец репостит у себя в профиле.

Отметим, что рекорд португальца уже побила олимпийская чемпионка по легкой атлетике Кастер Семеня. Ей удалось сделать 176 скручиваний за 45 секунд.

Достижения Юлии Левченко

  • Чемпионка юношеских Олимпийских игр 2014 года.
  • Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2016).
  • В 2017 году в Лондоне Юлия завоевала серебряную награду чемпионата мира.
  • Двукратная чемпионка Европы среди молодежи (2017, 2019).
  • Завоевала серебро на чемпионате Европы в помещении в 2019 году в Глазго. Ранее в 2017 году завоевала бронзу соревнований в Белграде.
  • Лучший результат – 1,94 м в помещении и 2,01 м на открытом воздухе.
  • Легкоатлетка является обладательницей национального рекорда среди юниоров.

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Автор: София Кулай
Теги: Карантин в Украине 2020 Криштиану Роналду Юлия Левченко легкая атлетика Новости Спорта Спорт
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