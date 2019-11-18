Звездный Роналду пообещал побить невероятный мировой рекорд
В заключительном матче отбора Евро-2020 Португалия обыграла Люксембург. Финальный свисток арбитра зафиксировал счет 2:0.
Один из результативных ударов португальцев на свой счет записал Криштиану Роналду. Данный гол стал для футболиста 99-м в футболке национальной команды.
Читайте также: Тяжелая ничья Украины и победа Португалии: результаты Евро-2020 17 ноября
Португальцу осталось забить 10 мячей, чтобы повторить мировой бомбардирский рекорд, который принадлежит иранцу Али Даеи – 109 голов.
"Все рекорды должны быть побиты, и этот рекорд я побью", – сказал Роналду, которого цитирует ВВС.
Сборная Португалии накануне гарантировала себе путевку в финальную стадию Евро-2020, финишировав на втором месте в турнирной таблице группы В. Первое – у команды сборной Украины.
Люксембург – Португалия видеообзор матча