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Звездный российский боксер арестован в США за вождение в нетрезвом виде

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Сергей Ковалев / Фото из открытых источников

Российский боксер Сергей Ковалев в ночь на понедельник, 24 февраля, был арестован в Лос-Анджелесе за вождение в нетрезвом виде.

По информации TMZ Sports, патруль Лос-Анджелеса остановил спортсмена в 2:00 по местному времени.

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По предположениям полицейских, Сергей Ковалев, находившийся за рулем, мог быть пьян, спортсмена доставили в полицейский участок. Около 7:35 утра Сергея выпустили под подписку о невыезде.

В настоящее время в отношении Ковалева продолжается разбирательство по другому делу: в июне 2018 года он был арестован в Калифорнии по обвинению в нападении на женщину на вечеринке, а затем выпущен под залог. Потерпевшей оказалась американская модель Джейми Фронтц. Досудебное заседание назначено на 8 апреля.

В ноябре 2019 года Ковалев проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулом чемпиона мира по версии WBO. В послужном списке россиянина 34 победы (в том числе 29 нокаутом) в профессиональном боксе, четыре поражения и одна ничья.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости России Новости Спорта Арест Спорт Бокс
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