Звездный российский футболист попал в эпицентр семейного скандала

Алиса Аршавина, которая является женой экс-нападающего "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрея Аршавина, подала на футболиста заявление в полицию.

По информации телеграмм-канала Mash, Алиса обвиняет экс-футболиста сборной России в том, что он отобрал у нее машину Mercedes GL 350 и потребовал вернуть деньги, которые давал ей раньше. В противном случае Аршавин пообещал отправить жену в тюрьму.

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При этом источник сообщил, что Алиса Аршавина располагает аудиозаписями с телефонными угрозами, запугиваниями тюрьмой и криминальными статьями.

Ранее стало известно, что Аршавин развелся с Алисой. Однако официального развода еще не было. У пары есть общая дочь.

Андрей Аршавин в составе "Зенита" трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

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