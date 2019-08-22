Звездный Руни зарядил сопернику локтем в челюсть и получил прямую красную карточку: видео

Нападающий "ДС Юнайтед" Уэйн Руни был удален с поля в рамках матча МЛС против "Нью-Йорк Ред Буллз".

Уэйн Руни отыграл всего 23 минуты за "ДС Юнайтед" в матче американской лиги MLS против "Нью-Йорк Ред Буллз" (1:2) из-за удаления с поля.

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В середине первого тайма 33-летний англичанин получил прямую красную карточку за удар локтем в лицо полузащитника нью-йоркцев Кристиана Кассереса. С помощью VAR рефери принял решение выдворить звезду футбола с поля.

К слову, это уже вторая красная карточка Руни в текущем сезоне (в 25 матчах Уэйн забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач).

Wayne Rooney shown a straight red card in MLS



Still a Red Devil pic.twitter.com/V0fnixrt4c — Goal (@goal) 22 августа 2019 г.

Таким образом, "Нью-Йорк Ред Буллз" набрал 41 очко и поднялся на 4-е место Восточной конференции, обогнав "ДС Юнайтед", который остался 5-ым с 39 пунктами.