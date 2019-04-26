Звездный теннисист резко ответил на предложение о равных призовых для мужчин и женщин

Испанский теннисист Рафаэль Надаль раскритиковал предложение белоруски Виктории Азаренко о равных призовых для женщин и мужчин и о сокращении игрового времени в мужских матчах.

Надаль акцентировал внимание на том, что в других видах спорта между гонорарами мужчин и женщин значительно больше разница, чем в теннисе.

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Неважно, равный призовой фонд или нет. Это не наши проблемы. Интересно, что всегда ведутся споры о уровне призовых в теннисе, хотя мы, вероятно, единственный спорт в мире, где на большинстве турниров мы практически равны. Не знаю, почему не говорят о футболе, баскетболе и других топовых видах спорта, где женщины находятся на огромном расстоянии от мужчин. Обсуждают наш спорт, хотя мы поддерживаем женщин больше, чем где-либо.

Я уже устал от этого – думать о том, что мы против женщин. Нет, это совсем не так. Другое дело, что кто-то заслуживает большего, а кто-то меньшего, но речь идет не о мужчинах и женщинах, а просто о людях. Если я справляюсь с работой лучше другого человека, то я должен заработать больше. Неважно, женщина это или мужчина. Так что я устал от этой дискуссии,

– цитирует 32-летнего Надаля Metro.

Азаренко также предложила мужчинам сократить игровое время до трех сетов. По ее мнению, это поможет быстрее восстановиться перед важными матчами. Надаль остался недоволен этим высказыванием. "Почему она хочет, чтобы мы играли по три сета? Мы рады играть пять", – заявил он.

Men should just play best of three in my opinion! Will be much better quality of tennis and hopefully no ruined finals or semifinals because of the exhaustion... like has happened quite a bit https://t.co/KLafGS3Bzn — victoria azarenka (@vika7) 24 апреля 2019 г.

По данным ATP, Рафаэль Надаль в течение своей карьеры заработал 105,387,798 доллара призовых. В этом сезоне испанец выиграл более 2 миллионов долларов.

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