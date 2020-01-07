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Звездный теннисист во время матча разбил ракетку, ранив своего отца – видео инцидента

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Стефанос Циципас / Фото из открытых источников

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о моменте, когда во время матча против Ника Кирьоса сломал ракетку и задел ею отца.

Циципас после проигрыша первого сета в матче на ATP Cup не смог сдержать эмоции и стал разбивать ракетку возле своего кресла. Один из осколков попал в руку его отцу Апостолосу, вызвав кровотечение, сообщает FOX Sports Australia.

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Отец и тренер Циципаса был вынужден покинуть корт, чтобы получить медицинскую помощь. Увидев случившееся, на корт вышла мать Стефаноса Юлия Сальникова и накричала на него.

Во второй партии Циципас снова не справился с нервами и был оштрафован на одно очко за неспортивное поведение. В результате Стефанос проиграл Кирьосу со счетом 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 6:7 (5:7).

Сборная Австралии вышла в четвертьфинал ATP Cup, команда Греции досрочно потеряла шансы на выход из группы.

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Теги: Спорт Теннис
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