Звездный украинский боец Bellator не хочет драться с россиянами
Украинский боец Bellator Ярослав Амосов поделился мнением относительно потенциального боя с россиянином Андреем Корешковым.
Об этом он рассказал в интервью "Спорт-Экспресс".
Читайте также Боец ММА выступал под украинским флагом, а в UFC появился под флагом Молдавии: фото
Честно говоря, не знаю, как у него с боями, но это единственный боец, с которым мне не хотелось бы встречаться.
Мы заочно знакомы, да и не для того я подписывался в американский промоушен, чтобы сразиться с российскими пацанами. С ним подраться хотелось бы меньше всего. Я где-то читал, что он того же мнения. Если это будет титул или претендентский бой, тогда возможно, а так не вижу смысла,
– заявил Амосов.
В ночь с 21 на 22 февраля на арене WinStar World Casino and Resort в Такервіллі (США) состоялся турнир Bellator 239. В главном событии вечера встретились украинец Ярослав Амосов против американца Эдди Рута. 26-летний украинский боец единогласным решением судей одержал победу – 29:28, 29:28, 29:28.
Что известно о Ярослава Амосова?
- Проходил подготовку в киевском клубе "Гермес" под руководством тренеров Федора Середюка и Вадима Коритного.
- В ММА дебютировал в 2012 году, имеет 22 победы без единого поражения.
- Чемпион мира по ММА по версии GEFC среди профессионалов.
- Занимается боевым самбо. В этом виде боевых искусств он является многократным чемпионом мира WCSF, трехкратным чемпионом Европы ECSF, многократным чемпионом Украины.
- За успешные спортивные достижения в 2015 году награжден почетным званием "Заслуженный мастер спорта Украины".
- В 2018 году подписал контракт с Bellator и победил в трех боях.
Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram
Читайте также
-
Стала известна дата возобновления чемпионата Украины по футболусегодня , 18:33
-
В Испании заявили, что "Барселона" находится на грани экономического и морального банкротствасегодня , 11:53
-
"Шахтер" вслед за "Динамо" возобновит тренировкисегодня , 13:42
-
Малиновский рассказал о том, покинет ли он "Аталанту" ради другого итальянского клубасегодня , 11:34
-
В Беларуси усомнились в правильности гола Милевского: видеосегодня , 19:48
-
Усику на заметку: нокауты Дерека Чисоры – видеосегодня , 17:24