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Звездный украинский боец Bellator не хочет драться с россиянами

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Ярослав Амосов / Getty Images

Украинский боец Bellator Ярослав Амосов поделился мнением относительно потенциального боя с россиянином Андреем Корешковым.

Об этом он рассказал в интервью "Спорт-Экспресс".

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Честно говоря, не знаю, как у него с боями, но это единственный боец, с которым мне не хотелось бы встречаться.

Мы заочно знакомы, да и не для того я подписывался в американский промоушен, чтобы сразиться с российскими пацанами. С ним подраться хотелось бы меньше всего. Я где-то читал, что он того же мнения. Если это будет титул или претендентский бой, тогда возможно, а так не вижу смысла,
– заявил Амосов.

В ночь с 21 на 22 февраля на арене WinStar World Casino and Resort в Такервіллі (США) состоялся турнир Bellator 239. В главном событии вечера встретились украинец Ярослав Амосов против американца Эдди Рута. 26-летний украинский боец единогласным решением судей одержал победу – 29:28, 29:28, 29:28.

Что известно о Ярослава Амосова?

  • Проходил подготовку в киевском клубе "Гермес" под руководством тренеров Федора Середюка и Вадима Коритного.
  • В ММА дебютировал в 2012 году, имеет 22 победы без единого поражения.
  • Чемпион мира по ММА по версии GEFC среди профессионалов.
  • Занимается боевым самбо. В этом виде боевых искусств он является многократным чемпионом мира WCSF, трехкратным чемпионом Европы ECSF, многократным чемпионом Украины.
  • За успешные спортивные достижения в 2015 году награжден почетным званием "Заслуженный мастер спорта Украины".
  • В 2018 году подписал контракт с Bellator и победил в трех боях.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Новости России Смешанные единоборства
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