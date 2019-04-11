Звездный украинский боец Долидзе дебютирует в UFC на турнире в США

Украинский боец смешанных боевых искусств Роман Долидзе проведет свой дебютный поединок в UFC на турнире в США.

Дебют Долидзе в UFC состоится 30 июня на турнире в Миннеаполисе, сообщает официальный сайт Ultimate Fighting Championship.

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Соперником Долидзе по первому поединку в UFC станет 29-летний бразилец Винисиус Кастро, на счету которого 9 побед при 2-х поражениях.

Ранее Спорт 24 писал, что Роман Долидзе не смог дебютировать в UFC на турнире в Санкт-Петербурге из-за проблемы с визой в Россию.

К этому времени Долидзе выступал в турнирах под эгидой WWFC. Роман в профессиональной карьере ММА провел 6 поединков, во всех из них одержал досрочные победы, после чего подписал контракт с UFC.

Также 2 марта в столичном "Дворце Спорта" состоялось яркое бойцовское шоу. На турнире WWFC 14 в октагоне встретились 20 бойцов из разных весовых категорий, которые боролись не только за места в рейтинге, но и за чемпионские пояса.

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