Звездный украинский боксер хочет бой с чемпионом WBO

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Олег Малиновский
Олег Малиновский / K2 Promotions

Украинский обладатель пояса WBO European Олег Малиновский (23-0, 7 КО) заявил, что хочет провести бой против чемпиона мира по версии Организации Оскара Вальдеса (24-0, 19 КО).

Малиновский занимает вторую позицию в рейтинге WBO. Слова украинца цитирует BoxingScene.

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Бой против Вальдеса? Спросите у любого боксера из топ-15 любой организации и любого дивизиона, хочет ли он драться с чемпионом и он ответит, что да. Я просил своего промоутера договориться о бое против Вальдеса и в тот день, когда он придет и скажет, что поединок состоится я сразу же побегу в зал и начнут готовиться к нему,
– заяивив Олег.

Малиновский должен был выйти на ринг 22 декабря, но получил травму ребер. В главном поединке в тот вечер бокса в Броварах Денис Беринчик (10-0, 7 КО) завоевал пояс WBO International. Оба боксера вернутся в ринг 20 апреля в Киеве.

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Теги: Спорт Бокс
Источник: 24 Канал
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