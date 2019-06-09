Звездный украинский боксер одолел доминиканского ветерана в Испании

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Олег Малиновский
Олег Малиновский / K2 Promotions

Украинский боксер Олег Малиновский (24-0, 7 КО) в поединке с восьми раундов одолел доминиканского боксера Алекса Мора (10-12-6, 4 КО).

Украинец, несмотря на преимущество, не смог одержать досрочную победу. Судьи в своем вердикте были единодушны – победа Малиновского.

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Бой состоялся в рамках полулегкого веса и прошел в городе Бильбао, Испания.

Свой предыдущий поединок Малиновский провел 23 июня 2018 года, победив в Киеве колумбийца Уоллингтона Оробио (19-4, 16 КО). После этого в украинца была травма.

Интересно, что в следующем бою Малиновский может драться в андеркарте поединка Александра Усика. Соперником полулегковеса может стать мексиканец Оскар Вальдес.

Спорт 24 писал, что украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-4-1, 18 KO) одержал победу в США, победив экс-чемпиона мира в двух дивизионах американца Девона Александера (27-6-1, 14 KO).

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
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