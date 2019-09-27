Звездный боксер Беринчик попал в серьезную аварию с перевернутым авто: фото и видео

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Денис Беринчик
Денис Беринчик / K2 Promotions

Обладатель пояса WBO International в легком весе Денис Беринчик попал в серьезную аварию, возвращаясь домой из тренировочного лагеря в Буковеле.

В сети появилось видео, как боксер выбирается из авто, которое оказалось в кювете.

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Сам боксер в своем Instagram заявил, что с ним все в порядке и поединок 5 октября состоится.

Денис Беринчик попал в ДТП: смотрите видео (18+, ненормативная лексика)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Денис Беринчик @berinchyk возвращаясь в Киев с тренировочного лагеря, попал в серьезное #ДТП , бой 5 октября под угрозой срыва . Друзья, буду держать вас в курсе . . @time_boxing_ua #дтп #berinchykmoreno #Usyk #Klitschko #beleniuk #greatest #timeboxingua #fight #fightclub #fighting #fighter #never #thebest #thebestever #thebestteam #dreamteam #boxing #proboxing #boxingday #boxingclub #boxingfamily #boxingfanatik #sport #chempion #бокс #боксер #training #boxingnews360

Публикация от TimE boxing UA 《TBU》 (@time_boxing_ua)

Как известно, 5 октября, в ТРЦ "Терминал" (Бровары) Денис Беринчик (11-0-0, 7 КО) будет защищать титул Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе. Соперником Дениса будет представитель Мексики Патрицио Лопез Морено (26-3-0, 19 КО).

В андеркарте боксерского шоу Олег Малиновский (24-0-0, 7 КО) встретится в ринге с экс-чемпионом Италии Витторио Парринелло (11-3-0, 2 КО). Противостоять Дмитрию Митрофанову (6-0-1, 4 КО) будет сербский боксер Новак Радулович (9-4-1, 4 КО).

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Теги: Спорт Новости Спорта Аварии и ДТП Бокс Денис Беринчик
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