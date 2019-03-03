Звездный украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона Европы: видео

35-летний украинский супертяжеловес Андрей Руденко (32-4, 20 КО) проиграл немецкому боксеру Агиту Кабаелу (19-0, 13 КО) в поединке за пояс чемпиона Европы по версии EBU.

Руденко в начале боя наносил немало ударов, однако редко попадал в цель. А в шестом раунде Андрей побывал в нокдауне – он опустился на колено после того, как Кабаел несколько раз попал ему в голову, а потом добавил удар по печени.

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В остальных раундах Кабаел выглядел гораздо свежее, чем его оппонент – украинец в большей степени работал вторым номером. Как итог – победа немца в 12 раунде единогласным решением судей – 116-111, 117-110 и 119-108.

Ранее в 32 проведенных боях Андрей Руденко проиграл всего три раза – австралийцу Лукасу Брауну, британцу Хьюи Фьюри (брат Тайсона Фьюри) и россиянину Александру Поветкину, при этом 20 раз в карьере он отправлял оппонентов в нокаут.

26-летний немец турецкого происхождения Агит Кабаел провел в профи 19 боев и во всех одержал победы, 13 раз – досрочные.

Смотрите видео боя Андрей Руденко – Агит Кабаел

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