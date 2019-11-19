Звездный украинский боксер рассказал о своем отношении к войне на востоке Украины

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Тарас Шелестюк / Фото из открытых источников

Украинский чемпион мира 2011 года Тарас Шелестюк, выступающий сейчас на профессиональном ринге, рассказал о своем отношении к войне на востоке Украины и политической ситуации в стране.

По словам спортсмена, он не исключает, что возможно какие-то моменты, связанные с языковым вопросом, в Украине возникали, однако это лишь отдельные случаи.

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Были моменты, когда еще работали, тренировались. Ты спрашиваешь на русском, тебе отвечают на украинском. Мне "кофе" не продавали. Просил "кофе", отвечали: "Это – кава". Ну, хорошо дайте кавы.

Думаю, когда те, кто говорит на украинском, приезжали в Донбасс, тоже могли быть какие-то истории. Но, чтобы очень сильно и часто, то такого не было. Я не ощущал. Для меня все это – Украина. Россия – страна-агрессор? Думаю, да,
– заявил Шелестюк в интервью Sport Arena TV.

Тарас поддерживает спортсменов, которые идут в политику, однако сам пока решил сосредоточиться на спорте:

Главное, чтобы они были компетентны в этом вопросе и изучали предмет, а не просто пошли и были в Раде как спортсмены. Если человек развивается, ему это нравится и интересно, а он реально может что-то сделать лучше, я только за. У меня были предложения уйти в политику, но пока не интересно. Мне есть, что доказывать в профессиональном боксе. Если и вижу себя в политике, то только в спортивном сегменте. Думаю, что с моим опытом и пониманием, могу много дать спорту. Ни от чего не отказываюсь, но и не загадываю.

В марте Тарас Шелестюк одержал уверенную победу над Мартином Анхелем Мартинесом. Украинец победил по итогам 8-раундового боя в Ориндже, Калифорния.

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Война на Донбассе
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