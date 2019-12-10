Звездный украинский боксер Редкач встретится с бывшим чемпионом мира: дата боя

Украинский боксер Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) проведет бой с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсией (35-2, 21 KO).

Поединок запланирован на 25 января и пройдет в Бруклине. Украинец в своем Twitter подтвердил проведение боя.

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Первоначально предполагалось, что 25 января Гарсия встретится с чемпионом IBF и WBC в полусреднем весе Эрролом Спенсом, но последний попал в серьезную аварию, и хотя он избежал серьезных травм, сроки его возвращения на ринг не называются.

У Редкача была черная полоса в карьере, которая началась в июне 2015 года и продлилась до декабря 2017 года. За это время Иван победил в двух боях с семи. Однако Редкач нашел в себе силы вернуться. Он победил по очкам американца Брайана Джонса, а после этого нокаутировал двух других представителей США – Тайрона Харриса и экс-чемпиона мира Девона Александра.