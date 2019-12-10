Звездный украинский боксер Редкач встретится с бывшим чемпионом мира: дата боя

8 Читати новину українською
Иван Редкач / Фото из открытых источников

Украинский боксер Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) проведет бой с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсией (35-2, 21 KO).

Поединок запланирован на 25 января и пройдет в Бруклине. Украинец в своем Twitter подтвердил проведение боя.

Читайте также: Джошуа проведет следующий бой на стадионе "Тоттенхэма": соперником станет Усик или Пулев

Первоначально предполагалось, что 25 января Гарсия встретится с чемпионом IBF и WBC в полусреднем весе Эрролом Спенсом, но последний попал в серьезную аварию, и хотя он избежал серьезных травм, сроки его возвращения на ринг не называются.

У Редкача была черная полоса в карьере, которая началась в июне 2015 года и продлилась до декабря 2017 года. За это время Иван победил в двух боях с семи. Однако Редкач нашел в себе силы вернуться. Он победил по очкам американца Брайана Джонса, а после этого нокаутировал двух других представителей США – Тайрона Харриса и экс-чемпиона мира Девона Александра.

День Андрея Первозванного: традиции и приметы праздника
сегодня
14678
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 13:06 "Реал" намерен вернуть Лунина из аренды в "Вальядолиде" – известно когда
Вісент Луїс 19
сегодня 12:47 Украинец сыграл подозрительный теннисный матч: проиграл розыгрыши и имеет отношение к букмекерам
Юрій Семенюк 70
9 декабря 20:39 Месси поздравил экс-президента "Металлиста" с днем рождения и прислал ему подарок: видео
Юрій Семенюк 388
9 декабря 13:27 Россия могла получить более жесткое наказание от WADA за допинговый скандал
Юрій Семенюк 197
9 декабря 08:00 Будет ли Усик следующим оппонентом для Джошуа? Варианты для британца
Андрій Тудовші 293
Новости
Больше новостей
Залиште відгук