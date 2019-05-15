Звездный украинский борец неожиданно заговорил о завершении карьеры

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк заявил о том, что может уйти из этого вида спорта после Олимпиады в Токио.

По словам Беленюка, он хочет прожить свою жизнь ярко.

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Возможно, после Токио-2020 уйду из борьбы. Не вижу смысла задерживаться. Хочу провести жизнь ярко, чтобы в старости было что детям рассказать,

– цитирует Беленюка Segodnya.ua.

Также издание сообщает, что украинец думает о карьере в кино.

В апреле Беленюк завоевал золотую медаль чемпионата Европы в категории до 87 килограммов. В финале турнира, который прошел в Бухаресте, Беленюк победил Ислама Аббасова из Азербайджана.

28-летний Жан Беленюк является серебряным призером Олимпийских игр 2016. Также Жан чемпион мира 2015, чемпион Европы 2014, 2016 и 2019.

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