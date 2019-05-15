Звездный украинский борец неожиданно заговорил о завершении карьеры

108 Читати новину українською
Жан Беленюк
Жан Беленюк / sport-express.ru

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк заявил о том, что может уйти из этого вида спорта после Олимпиады в Токио.

По словам Беленюка, он хочет прожить свою жизнь ярко.

Читайте также: Звездный украинский спортсмен намекнул, что хочет стать президентом Украины

Возможно, после Токио-2020 уйду из борьбы. Не вижу смысла задерживаться. Хочу провести жизнь ярко, чтобы в старости было что детям рассказать,
– цитирует Беленюка Segodnya.ua.

Также издание сообщает, что украинец думает о карьере в кино.

В апреле Беленюк завоевал золотую медаль чемпионата Европы в категории до 87 килограммов. В финале турнира, который прошел в Бухаресте, Беленюк победил Ислама Аббасова из Азербайджана.

28-летний Жан Беленюк является серебряным призером Олимпийских игр 2016. Также Жан чемпион мира 2015, чемпион Европы 2014, 2016 и 2019.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Евровидение-2019: онлайн-трансляция второго полуфинала
сегодня
1835
Теги: Спорт Новости Спорта Вольная борьба Жан Беленюк
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
На футболиста "Ливерпуля" сняли смешную пародию из-за гола "Барселоне": видео
сегодня 15:06 На футболиста "Ливерпуля" сняли смешную пародию из-за гола "Барселоне": видео
25
Лэмпард во главе "Дерби" вышел в финал за право играть в АПЛ и феерично отпраздновал: видео
сегодня 14:19 Лэмпард во главе "Дерби" вышел в финал за право играть в АПЛ и феерично отпраздновал: видео
40
"Манчестер Юнайтед" представил новую форму: на ней упоминание о невероятном финале с "Баварией"
сегодня 13:54 "Манчестер Юнайтед" представил новую форму: на ней упоминание о невероятном финале с "Баварией"
83
"Лацио" сенсационно выиграл Кубок Италии: видео
сегодня 12:31 "Лацио" сенсационно выиграл Кубок Италии: видео
84
Украинец Деревянченко проведет бой за титул чемпиона IBF в среднем весе против Сауля Альвареса
15 мая 22:20 Украинец Деревянченко проведет бой за титул чемпиона IBF в среднем весе против Сауля Альвареса
99
Новости
Больше новостей
Залиште відгук