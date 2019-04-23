Звездный украинский спортсмен намекнул, что хочет стать президентом Украины

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / Фото из открытых источников

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк прокомментировал результаты выборов президента Украины.

В своем Instagram-аккаунте Жан Беленюк провел историческую параллель президентских институтов в США и Украине.

Совсем недавно: Беленюк завоевал для Украины золото чемпионата Европы по греко-римской борьбе

Насколько понимаю, мы идем по американскому политическому пути развития: у них президентом был актер, вот и у нас стал, у них был Барак Обама, ну... дай Бог,
– написал Беленюк.

Ранее Жан Беленюк резко отреагировал на ошибку пресс-службы Международной федерации борьбы, которая сделала его россиянином. Известный портал, публикуя новость о победе спортсмена, указал, что он представляет Россию.

Спорт 24 писал, что чемпион мира WBC, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) прокомментировал результаты второго тура президентских выборов в Украине.

Боксер остался доволен итогами голосования, согласно которым Владимир Зеленский станет новым президентом страны.

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Теги: Спорт Выборы Президента 2019 Новости Спорта Жан Беленюк
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