Звездный украинский теннисист впервые за полтора года сыграет на турнире Grand Slam

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Александр Долгополов / Фото из открытых источников

Бывшая первая ракетка Украины Александр Долгополов возвращается в большой теннис и сыграет на Australian Open-2020 (Открытый чемпионат Австралии).

Долгополов возвращается в теннис после травмы руки, которую он получил в мае 2018 года. Перед Australian Open украинец выступит на турнире в Дохе. Об этом сообщает tennis.life.

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Также по защищенному рейтингу на Australian Open выступят: у женщин – Вера Звонарева, Кэтрин Беллис, Кэти Бултер и Анна-Каролина Шмидлова, у мужчин – Вашек Поспишил. К дедлайну заявку может подать Коко Вандевен.

Для украинца Australian Open является самым успешным турниром Grand Slam – в 2011 году он дошел до четвертьфинала.

Открытый чемпионат Австралии по теннису 2020 года состоится в Мельбурне в период с 20 января по 2 февраля 2020 года. Чтобы подать заявку на турниры, украинский теннисист использовал свой замороженный рейтинг (66 позиция).

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Australian Open Александр Долгополов Теннис
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