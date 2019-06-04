Звездным боксерам запретят видеться с известным певцом Дрейком

Известный американский промоутер Лу Ди Белла хочет запретить своим клиентам делать совместные фото с рэпером Дрейком.

К такому шагу Лу Ди Беллу побудило сенсационное поражение британского боксера Энтони Джошуа от мексиканца Энди Руиса.

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Перед поединком Джошуа сделал совместное фото с певцом Дрейком. После того, как рэпер встречается со спортсменами, в частности футболистами, их команды проигрывают.

Сначала с ним сфотографировался Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии", после чего "черно-желтые" проиграли "Баварии" 0:5. Следующим стал форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, после чего лондонцы уступили "Эвертону" 0:1. После фотографии с лидером атак "Манчестер Сити" Серхио Агуэро "горожане" уступили "Тоттенхэму" в чемпионате 0:1. А когда с ним сфотографировался защитник " ПСЖ " Левен Курзава, то парижане потерпели самое позорное поражение в чемпионате Франции в XXI веке.

Ни один из моих бойцов не будет видеться с Дрейком. Или даже находиться рядом с ним. Я буду обязательно указывать об этом в контракте,

– написал Лу Ди Белла в Twitter.

None of my fighters can go near @Drake. Writing it into my bout agreements. #boxing https://t.co/cppx0UvBjO — Lou DiBella (@loudibella) 2 июня 2019 г.

Итальянская "Рома" также запретила своим игрокам фотографироваться с Дрейком.

Лу Ди Белла известный промоутер, который сотрудничает с американским чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером, чемпионом мира в 1-й полусредний весовой категории WBA Риджисом Прогрейсом, чемпионом мира по версии IBF в легком весе Ричардом Комми, украинцем Сергеем Деревянченко и другими.