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Звездным украинским тренером интересовались два клуба из России – "ТаТоТаке"

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Главным тренером "Зари" Виктором Скрипником осенью и весной этого года интересовались клубы российской Премьер-лиги.

Об этом сообщил ведущий Youtube-шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский. Это "Локомотив" и московское "Динамо".

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Также Спиваковский сообщил, что его источники опровергают информацию журналиста Олега Ящука о договоренности Скрипника с "Динамо". Но, возможно, велись кулуарные переговоры. Сообщается, что в контракте специалиста есть сумма отступных – 500 тысяч евро.

Недавно президент "Динамо" Игорь Суркис также опроверг переговоры с тренером "Зари".

  • В начале лета 2019 года Виктор Скрипник неожиданно возглавил луганскую "Зарю". Скрипник имеет опыт работы главного тренера в европейском футболе. Сначала он руководил молодежными командами немецкого "Вердера".
  • 25 октября 2014 года был представлен как главный тренер "Вердера", который возглавлял до сентября 2016 года. с 2018 года был главным тренером футбольного клуба "Рига", с которой выиграл чемпионат и кубок Латвии. Был признан лучшим тренером Латвии 2018 года.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт
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