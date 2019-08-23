Звезду российского хоккея дисквалифицировали за кокаин: видео

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Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов / Фото из открытых источников

Нападающий сборной России по хоккею Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщили в Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

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В пробе спортсмена, взятой во время чемпионата мира в Словакии в мае этого года, был обнаружен кокаин.

Запрещенный препарат обнаружен в пробе, взятой 26 мая 2019 года. Кузнецов не требовал вскрытие пробы B, срок отстранения отсчитывается с 13 июня и может составить четыре года, до 12 июня 2023 года.

К слову, в мае 2019 года в социальных сетях появилось видео, где Кузнецов разговаривает по телефону в номере отеля, а перед ним на столе находится белый порошок.

Евгения Кузнецова поймали на кокаине: смотрите видео

Хоккеист рассказал, что на записи действительно присутствует он, а съемка была сделана в прошлом году, когда "Вашингтон Кэпиталз" завоевал Кубок Стэнли. Россиянин, однако, отрицает, что когда-нибудь принимал наркотики.

Кто такой Евгений Кузнецов?Российский хоккеист. Является двукратным чемпионом мира (2012, 2014), обладателем Кубка Стэнли 2018 года, а также чемпион мира среди молодежных команд (2011). На чемпионате мира 2019 российская команда завоевала бронзовые медали.

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Теги: Спорт Новости России Новости Спорта Допинг Хоккей
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