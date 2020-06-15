14-летний китаец Чжан Цзячен без одной руки создает на баскетбольной площадке что-то невероятное. Он не уступает ведущим баскетболистам НБА.

В 5-летнем возрасте Чжан Цзячен потерял правую руку в результате несчастного случая, пишет 24 канал.

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Невероятная мотивация

Парень превосходит всех своих сверстников в игре.

Звездные баскетболисты уже успели оценить игру парня. Недавно Чжан побывал на тренировке у чемпиона Китая "Гуандун Флаин Тайгерс".

One-armed 13-year-old basketball sensation Zhang Jiacheng visited the CBA champion Guangdong Southern Tigers and met China captain Yi Jianlian. pic.twitter.com/zUiBfvulsv — Jonathan White (@jmawhite) June 7, 2020

Впоследствии баскетболист "Голден Стэйт Уорриорз" Стивен Карри увидел видео парня и удивился умениям Чжана. Он записал видеообращение и попросил всех неравнодушных помочь ему найти контакты парня.

Кто этот ребенок? Помогите мне найти его! Чувак, я просто хочу сказать, что ты воплощение вдохновения,

– заявил баскетболист.

Zhang Jiacheng lost his right arm in an accident when he was just five, but nothing could stop him from loving basketball. pic.twitter.com/tnVDiHEzfL — SCMP News (@SCMPNews) June 9, 2020

Что известно о Чжане Цзячэне

14-летний Чжан Цзячен родился в провинции Гуандун на юге Китая.

Долгое время он оставался неизвестным широкой публике, но постепенно видеоролики с его невероятными трюками с мячом набирали популярность в социальных сетях. Теперь его оценили и звезды НБА.

Чжан уверенно выглядит на площадке даже против высоких и физически крепких игроков. Его контроль мяча удивляет каждого.

Парень мечтает стать профессиональным баскетболистом. С такой силой воли и мотивацией он точно будет хорошим спортсменом.