Звезды НБА в шоке: парень без одной руки творит чудеса на площадке – видео
14-летний китаец Чжан Цзячен без одной руки создает на баскетбольной площадке что-то невероятное. Он не уступает ведущим баскетболистам НБА.
В 5-летнем возрасте Чжан Цзячен потерял правую руку в результате несчастного случая, пишет 24 канал.
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Невероятная мотивация
Парень превосходит всех своих сверстников в игре.
Звездные баскетболисты уже успели оценить игру парня. Недавно Чжан побывал на тренировке у чемпиона Китая "Гуандун Флаин Тайгерс".
Впоследствии баскетболист "Голден Стэйт Уорриорз" Стивен Карри увидел видео парня и удивился умениям Чжана. Он записал видеообращение и попросил всех неравнодушных помочь ему найти контакты парня.
Кто этот ребенок? Помогите мне найти его! Чувак, я просто хочу сказать, что ты воплощение вдохновения,
– заявил баскетболист.
Что известно о Чжане Цзячэне
14-летний Чжан Цзячен родился в провинции Гуандун на юге Китая.
Долгое время он оставался неизвестным широкой публике, но постепенно видеоролики с его невероятными трюками с мячом набирали популярность в социальных сетях. Теперь его оценили и звезды НБА.
Чжан уверенно выглядит на площадке даже против высоких и физически крепких игроков. Его контроль мяча удивляет каждого.
Парень мечтает стать профессиональным баскетболистом. С такой силой воли и мотивацией он точно будет хорошим спортсменом.