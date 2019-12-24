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Звезды "Ливерпуля" устроили незабываемый праздник городским школьникам на Рождество: видео

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Звезды "Ливерпуля" устроили незабываемый праздник городским школьникам / liverpoolfc.com

"Ливерпуль" подготовил незабываемый сюрприз детям одной из школ города. По случаю Рождества в школу пришли звездные футболисты Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк и Адриан.

Пока школьники отвечали на вопросы о футболистах "Ливерпуля", игроки незаметно подкрадывались.

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Некоторые дети до последнего не могли поверить, что перед ними настоящие футболисты. Один из мальчиков настаивал, что перед ним голограмма.

Не обошлось и без курьезных инцидентов. В конце видео мальчик сказал, что ему не нравится вратарь Адриан.

Испанский голкипер подошел к мальчику, чтобы выяснить причину, на что тот ответил, что не может сказать это Адриану в лицо.

Видео с игроками "Ливерпуля"

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт ФК Ливерпуль Футбол
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