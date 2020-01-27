Звезды мирового тенниса выступят на благотворительном турнире для фонда Элины Свитолина

Пятая ракетка мира Элина Свитолина выступит на благотворительном турнире в США Tennis With The Stars.

Бывший президент АТР, журналист и комментатор Клифф Дрисдейл организовал турнир, который пройдет 10 марта в Индиан-Уэллсе.

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В благотворительном мероприятии примут участие Элина Свитолина, Гаэль Монфис, Виктория Азаренко, Фрэнсис Тиафо, Райли Опелка, а также бывшие игроки Люк и Мерфи Дженсен (чемпионы парного Roland Garros в 1993 году).

Все средства, собранные на выставочном вечере пойдут в благотворительный фонд первой ракетки Украины.

Спорт24 писал, что Элина Свитолина после обновления рейтинга WTA сохранит место в топ-5. Несмотря на ранний вылет, украинка не потеряет ни одной позиции в мировой классификации и может даже подняться на четвертое место.