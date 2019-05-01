Звезды украинского спорта отправились на юмористический фестиваль, основанный Зеленским: фото

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Василий Вирастюк и Жан Беленюк
Василий Вирастюк и Жан Беленюк / Instagram

Студия "Квартал 95", организованная новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским, уже традиционно для себя отправилась на майские праздники в Турцию для проведения фестиваля "Весело".

Как оказалось, в этом году среди именитых гостей "маевки" значатся не только представители украинского шоубиза, но и настоящие звезды спорта, пишет Xsport.

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Судя по социальным сетям, в Бодрум полетели: экс-игрок сборной Украины Андрей Воронин, стронгмэны Василий Вирастюк и Павел Гайша, борец Жан Беленюк, бывший пловец Олег Лисогор и легкоатлетка Елена Говорова.

К слову, фестиваль в Турции пройдет с 30 апреля по 7 мая.

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Теги: Спорт Новости Спорта Жан Беленюк
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