Рубка в бою Повєткін – Хантер та перемога Уайта: результати боксерського вечору Джошуа – Руїс

У суботу, 7 грудня, в Саудівській Аравії відбувся вечір боксу, головною подією якого став чемпіонський реванш між мексиканцем Енді Руїсом і британцем Ентоні Джошуа.

Спорт 24 вже писав, що Джошуа переміг рішенням суддів Руїса і повернув собі чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

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Також в андеркарті цього мегафайту відбулося ще 3 видовищних поєдинка.

Майкл Хантер – Олександр Повєткін

Бій між американцем Майклом Хантером (18-1-1, 12 KO) і росіянином Олександром Повєткіним (35-1-2, 24 KO) завершився внічию.

Хантер дуже активно почав бій, впевнено вигравши перші два раунди. В той момент склалося враження, що Повєткіну не вдасться вистояти всі 12 раундів, проте в подальшому росіянин вирівняв поєдинок. Повєткін непогано провів кілька наступних раундів, але до передостанньої трихвилинки помітно втомився. В 11-му раунді Хантер був дуже близький до того, щоб завершити бій достроково, але росіянин вистояв.

Заключний раунд вийшов рівним – Хантеру не вистачило спритності і сил завершити бій нокаутом, а Повєткін зміг реабілітуватися за 11-й раунд.

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Думка суддів щодо переможця бою розійшлися. Один із суддів віддав перемогу Повєткіну (115:113), перевага іншого дісталося Хантеру (115:113). Ще один рефері зафіксував нічийний результат (114:114). Підсумок бою – нічия.

Майкл Хантер – Олександр Повєткін відео бою

Ділліан Уайт – Маріуш Вах

Британський суперважковаговик Ділліан Уайт (27-1, 18 КО) одноголосним рішенням суддів переміг поляка Маріуша Ваха (35-6, 19 KO) в десятираундовому бою.

Уайт в цілому був сильніше, що і підтвердили суддівські записки: 98:93, 97:93, 97:93 на користь британця.

Як відомо, нещодавно Уайт був виправданий у справі про вживання допінгу. Британець провалив допінг-тест після перемоги над Оскаром Рівасом (26-1, 18 KO) минулого літа, внаслідок чого Ділліан був позбавлений титулу тимчасового чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC.

Ділліан Уайт – Маріуш Вах відео бою

Філіп Хрговіч – Ерік Моліна

Колишній претендент на пояс чемпіона світу американець Ерік Моліна (26-6, 18 КО) зганьбився в бою з бронзовим призером Олімпіади-2016 хорватом Філіпом Хрговічем (10-0, 8 KO) за пояс WBC International в суперважкій вазі.

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Американець побував на настилі в кінці першого раунду, на початку другого (тут рефері не відраховував), потім знову в другому, ну і в третьому – вже остаточно. Два нокдауна і нокаут – переконлива перемога хорвата і ганебний виступ Моліни.

Філіп Хрговіч – Ерік Моліна відео бою