Лідер Першої ліги України львівський "Рух" несподівано припинив співпрацю з головним тренером Юрієм Бакаловим. Це вже друга відставка у "Русі" у сезоні 2019/2020.

Про розірвання контракту з Бакаловим повідомляє офіційний сайт "Руху".

До речі Перша ліга офіційно назвала дату відновлення сезону

Бакалов подав у відставку

Як повідомляє сайт "жовто-чорних", Бакалов подав у відставку через "непросту життєву ситуацію".

"Здоров’я людини – головне її багатство – має першочергове значення!", – мовиться у повідомленні клубу.

"Рух" не зіграв жодного офіційного матчу з Бакаловим

Бакалов очолив команду у грудні 2019-го року. Впродовж останніх п’яти місяців фахівець готував футболістів до старту весняної частини чемпіонату у Першій лізі.

Під керівництвом Бакалова "Рух" провів 13 спарингів, 9 з яких завершились перемогами.

Наставник не встиг дебютувати на чолі "Руху" в офіційних матчах у зв’язку з перенесенням старту Першої ліги через карантин в Україні.

До Бакалова "Рух" очолював Леонід Кучук. Під його орудою "Рух" набрав 39 очок та очолює турнірну таблицю Першої ліги.