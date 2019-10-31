"Рух" оштрафували на пів мільйона гривень за слова Козловського про арбітра

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Григорій Козловський
Григорій Козловський / ФК "Рух"

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ вирішив покарати "Рух" за слова президента клубу Григорія Козловського . Львів'яни заплатять грошовий штраф.

Козловський нецензурно висловився на адресу офіційних осіб матчу 1/16 фіналу Кубку України проти "Маріуполя". Гра відбулася 2 жовтня у Львові й мінімальну перемогу здобули "азовці".

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КДК УАФ прийняв рішення, що "Рух" зобов’язаний внести обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 тисяч гривень, повідомляє сайт УАФ.

Також ФК "Рух" умовно позбавлений трьох очок у чемпіонаті України серед команд Першої ліги.

Що сказав Козловський?

Григорій Козловський гостро прокоментував поразку команди від "Маріуполя". Він підтримав вболівальників, які нецензурно вигукували образи на адресу головного судді матчу Дмитра Кривушкіна.

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"Хочу проявити повагу до команди "Маріуполь". Але що ближче ми до Вищої ліги, то більше я розумію коментарі "Динамо", що таке донецьке суддєйство. Сьогодні, я вибачаюсь, що буду прямолінійним, але всі люди, що прийшли, вголос кричали "Суддя – під**ас". Ви знаєте, мені як президенту важко не погодитися – під**ас.

Подивіться, може, вони думають, що люди не розуміються у футболі: що таке дух, що таке гра, свято. Все заради результату? Чим вище туди, до Вищої ліги, тим краще розумію, що таке донецьке суддєйство. Сьогодні вперше зіграли з командою Вищої ліги, але ви чули, що кричали? Чи вони думають, що в футболі розбираються тільки донецькі команди? Ми все бачимо і розуміємо.

Якщо так буде у Вищій лізі, думаю, наш чемпіонат закінчиться років через два-три. Бо з такими суддями й такою роботою – ви знаєте, я вже маю дві ходки, хай третю дають. Але я висловлюю думку людей, і як президент не можу з нею не погодитися, тому що з нею згідний", – сказав Козловський.

Чи був раніше Козловський дискваліфікований? Уперше Козловський був дискваліфікований за те, що погрожував арбітрам після матчу кубка "Рух" – "Арсенал". Він отримав рік дискваліфікації, яку апеляційний комітет скоротив до 6 місяців плюс фінансові санкції.

У 2017 році Козловського покарали на 2 роки за те, що він декілька разів вибігав на поле під час поєдинку з "Жемчужиною": зупинив гру, перебував у зонах, де заборонено, на підвищених тонах спілкувався з арбітрами та гравцями команди-суперниці.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Кубок України
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