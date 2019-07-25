"Рух" переїхав до Львова та представив нову емблему: фото та відео

У Львові на одну професійну команду стало більше. Винниківський "Рух", який виступає у Першій Лізі, офіційно переїхав до Львова.

Таке рішення у клубі пояснили тим, що вони планують представляти Львів та Західну Україну.

"Ми ніколи не претендуватимемо на чужу історію, принципи та цінності, ми хочемо створити власну історію успіху, рухаючись без упину своїм унікальним і тернистим шляхом", – йдеться в заяві клубу.

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Окрім зміни міста (до цього команда представляла містечко Винники, що є передмістям Львова), клуб представив нову емблему. Це п'ять жовтих смуг та підпис знизу "Рух Львів". З герба прибрали лева, який був у попередньому варіанті.

Нова форма, у якій клуб буде виступати у новому сезоні, виконана у трьох варіантах – жовтому (домашня), чорна (виїзна) та салатовому (резервна). Нову форму представили новачки команди. "Жовто-чорні" кольори львів’ян відтепер захищатимуть шестеро новобранців. На спині досвідченого захисника Дмитра Нємчанінова красуватиметься номер 8. Опорний півзахисник Ярослав Мартинюк обрав собі номер 18. Ще один опорний хавбек Іван Калюжний буде діяти під номером 77. Вінгер Мар’ян Мисик – із номером 17 на спині. А от півзахисник Олег Синиця захищатиме кольори "Руху" під номером 22. Ще один новоспечений "рухівець", нападник із Ганни Ернест Антві отримав номер 20.