Брат колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) Марселлос Уайлдер звинуватив Тайсона Ф'юрі у нечесній перемозі. Начебто у рукавиці знаходився тупий предмет, який допоміг Ф'юрі.

Думку брата боксера повідомляє видання Worldboxingnews. За його словами, лікарі з'ясували, що у Уайлдера утворилася вм'ятина на бічній частині голови після поєдинку з британцем. Вона виникла через удар тупим предметом під час бою.

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Звинувачення для Ф'юрі

Як заявив Марселлос, жодна рукавичка та удар не могли заподіяти такої шкоди.

Володар поясу WBC Тайсон Ф'юрі відразу зреагував на такі звинувачення у свою сторону. Він записав невелике відео, щоб відповісти Уайлдеру.

Я прочитав статтю, де йдеться про те, що в моїх рукавичках могли бути тупі предмети. Так, саме так і було. Був 125-кілограмовий величезний руйнівник у кожній рукавичці

– заявив Ф'юрі.

Відзначимо, що саме стільки важить британець. Сильний удар у скроню може призвести до таких наслідків.

За його словами, тренер Уайлдера Джей Діс був в приміщенні, коли Тайсону тейпували руки. Він все перевірив і оглянув рукавиці перед тим, як вдягнув їх британець.

Ф'юрі також гучно заявив, що наступного разу він залишить вм'ятину на боксерській кар'єрі Уайлдера. Завдасть дві дострокових поразки поспіль.

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