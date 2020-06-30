У рукавицях був сторонній предмет: брат Уайлдера звинуватив Ф'юрі у нечесній грі
Брат колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) Марселлос Уайлдер звинуватив Тайсона Ф'юрі у нечесній перемозі. Начебто у рукавиці знаходився тупий предмет, який допоміг Ф'юрі.
Думку брата боксера повідомляє видання Worldboxingnews. За його словами, лікарі з'ясували, що у Уайлдера утворилася вм'ятина на бічній частині голови після поєдинку з британцем. Вона виникла через удар тупим предметом під час бою.
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Звинувачення для Ф'юрі
Як заявив Марселлос, жодна рукавичка та удар не могли заподіяти такої шкоди.
Володар поясу WBC Тайсон Ф'юрі відразу зреагував на такі звинувачення у свою сторону. Він записав невелике відео, щоб відповісти Уайлдеру.
Я прочитав статтю, де йдеться про те, що в моїх рукавичках могли бути тупі предмети. Так, саме так і було. Був 125-кілограмовий величезний руйнівник у кожній рукавичці
– заявив Ф'юрі.
Відзначимо, що саме стільки важить британець. Сильний удар у скроню може призвести до таких наслідків.
За його словами, тренер Уайлдера Джей Діс був в приміщенні, коли Тайсону тейпували руки. Він все перевірив і оглянув рукавиці перед тим, як вдягнув їх британець.
Ф'юрі також гучно заявив, що наступного разу він залишить вм'ятину на боксерській кар'єрі Уайлдера. Завдасть дві дострокових поразки поспіль.
Ф'юрі – Уайлдер: головне
- Перша зустріч боксерів у ринзі відбулася 1-го грудня 2018 року. Ф'юрі двічі побував у нокдауні, але бій завершився нічиєю.
- Другий поєдинок між Ф'юрі та Уайлдером відбувся 22 лютого 2020 року і завершився у сьомому раунді. Суддя зупинив побиття Уайлдера і Тайсон переміг технічним нокаутом.
- Протягом поєдинку Тайсон двічі відправив американця у нокдаун. І тільки один рефері віддав Деонтею перемогу бодай в одному раунді поєдинку.
- Для Уайлдера це перша поразка в кар'єрі. Американець мав 11-річну серію без поразок.
- Натомість Ф'юрі досі не знає, що таке поразка. Тайсон став першим в історії боксером, який володів усіма титулами в суперважкій вазі.