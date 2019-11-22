Румунія або переможець шляху D: з ким ще збірна України зіграє на Євро-2020

Відбулося жеребкування учасників плей-офф Ліги націй УЄФА, які розіграють між собою чотири путівки до фінальної стадії Євро-2020. Після жеребкування збірна України дізналася потенційного суперника по груповому етапу.

Збірна України на груповому етапі Євро-2020 гарантовано зіграє в групі C. Уже відомо одного суперника "синьо-жовтих" – це збірна Нідерландів. Як відомо, українці потрапили до групи C як перші сіяні. Нідерланди – другі.

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Збірній України залишилося дізнатися суперника з третього та четвертого кошиків.

З третього кошика збірна України може зіграти проти 5 команд: Австрія, Чехія, Туреччина, Швеція, Португалія. Суперника з цього кошика українці дізнаються під час жеребкування 30 листопада.

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З четвертого кошика Україні може дістатися Румунія. Якщо Румунія виграє плей-офф, то гарантовано зіграє у групі C, оскільки є країною-господаркою Євро-2020.

У півфіналі румуни зіграють проти Ісландії. В іншому півфіналі – Болгарія зустрінеться з Угорщиною.

У разі перемоги Угорщини в стикових матчах, ця команда стане однією з господарок групи F.

Тому українській команді дістанеться команда зі шляху D. У шляху D Грузія грає проти Білорусі, а Північна Македонія з Косово.

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