Руні ледь не відірвав ноги супернику й відразу був вилучений: відео

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Вейн Руні
Вейн Руні / twitter.com

Легендарний англійський футболіст Вейн Руні, який у США виступає за "Ді Сі Юнайтед" вперше в заокеанській кар'єрі заробив червону картку.

Сталося це в матчі проти "ФК Лос-Анджелес", який команда Руні програла з розгромним рахунком 0:4.

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На 52-й хвилині за рахунку 0:3 Руні втратив м'яч, відразу кинувся у підкат і потрапив в ногу Дієго Россі. Спочатку арбітр оцінив поведінку англійця жовтою карткою, але пізніше переглянув повтор і посилив покарання.

На рахунку Руні 4 голи в п'яти матчах нового сезону. В одному з матчів Вейн забив неймовірний гол зі штрафного.

"Ді Сі" займає третє місце в Східній конференції, а "Лос-Анджелес" лідирує на заході.

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Теги: Спорт Футбол
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