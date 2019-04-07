Руні ледь не відірвав ноги супернику й відразу був вилучений: відео

Легендарний англійський футболіст Вейн Руні, який у США виступає за "Ді Сі Юнайтед" вперше в заокеанській кар'єрі заробив червону картку.

Сталося це в матчі проти "ФК Лос-Анджелес", який команда Руні програла з розгромним рахунком 0:4.

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На 52-й хвилині за рахунку 0:3 Руні втратив м'яч, відразу кинувся у підкат і потрапив в ногу Дієго Россі. Спочатку арбітр оцінив поведінку англійця жовтою карткою, але пізніше переглянув повтор і посилив покарання.

Ooph



The day goes from bad to worse for #DCU as Rooney gets shown a straight red pic.twitter.com/PlHcWQcFqT — FOX Soccer (@FOXSoccer) 6 квітня 2019 р.

На рахунку Руні 4 голи в п'яти матчах нового сезону. В одному з матчів Вейн забив неймовірний гол зі штрафного.

"Ді Сі" займає третє місце в Східній конференції, а "Лос-Анджелес" лідирує на заході.

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