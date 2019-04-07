Руні ледь не відірвав ноги супернику й відразу був вилучений: відео
Легендарний англійський футболіст Вейн Руні, який у США виступає за "Ді Сі Юнайтед" вперше в заокеанській кар'єрі заробив червону картку.
Сталося це в матчі проти "ФК Лос-Анджелес", який команда Руні програла з розгромним рахунком 0:4.
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На 52-й хвилині за рахунку 0:3 Руні втратив м'яч, відразу кинувся у підкат і потрапив в ногу Дієго Россі. Спочатку арбітр оцінив поведінку англійця жовтою карткою, але пізніше переглянув повтор і посилив покарання.
На рахунку Руні 4 голи в п'яти матчах нового сезону. В одному з матчів Вейн забив неймовірний гол зі штрафного.
"Ді Сі" займає третє місце в Східній конференції, а "Лос-Анджелес" лідирує на заході.
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