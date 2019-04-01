Руні забив казковий гол у чемпіонаті США: відео

Англійський футболіст Вейн Руні допоміг своїй американській команді "Ді Сі Юнайтед" перемогти в матчі МЛС "Орландо Сіті".

На шостій хвилині 33-річний Руні асистував Стіву Бірнбому, який відкрив рахунок. За 15 хвилин до кінця першого тайму Вейн відзначився сам.

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Суддя призначив штрафний біля кутового прапора й англієць підійшов до м'яча. Суперники чекали навісу, але Руні пробив прямо у ворота.

"Ді Сі Юнайтед" переміг з рахунком 2:1. Команда Руні очолює турнірну таблицю Східної конференції.

Руні переїхав виступати в США у 2018 році. До цього гравець виступав за "Евертон", а також "Манчестер Юнайтед". З останніми Руні 5 разів вигравав чемпіонат Англії, 4 рази Кубок Футбольної ліги, Лігу чемпіонів, Лігу Європи, шість разів Суперкубок Англії, Кубок Англії та Клубний чемпіонат світу.

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