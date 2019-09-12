РУСАДА протримало українського шахіста Пономарьова 2 години й він програв гру

Український шахіст Руслан Пономарьов висловив невдоволення тривалим допінг-контролем на FIDE World Cup. Українець програв на чемпіонат світу у російському Ханти-Мансійську.

У своєму твіттері український шахіст жаліється, що РУСАДА (Російське антидопінгове агентство) потримало його дві години після першої партії.

Читайте також: Якщо ми відмовляємось їздити на змагання в Росію, то можна завершувати кар’єру, – Музичук

Після першої партії я витратив буквально дві години на допінг-тест з РУСАДА, найнятої FIDE, замість того, щоб відпочивати й готуватися до другої партії. Чому так довго? Чому це не була WADA? Чи був я випадково обраний? Я сподіваюся зіграти краще найближчим часом,

– написав Пономарьов.

1/2 I should probably blame only myself for such a bad play during FIDE World Cup. At the first game my home preparation was 16.Ng6. I played 16.Bc1?! instead. My opponent didn't play well either and let me escape for a draw with 47.Ke6 instead of 47.b4? — Ruslan Ponomariov (@Ponomariov) 11 сентября 2019 г.

2/2 But after 1st game I spent literally 2 hours from 19:57 till 21:56 for the doping test with Rusada hired by FIDE instead of resting and prepare for the 2nd game. Why so long? Why it was not WADA? Was I randomly selected?! I hope to play better soon. — Ruslan Ponomariov (@Ponomariov) 11 сентября 2019 г.

Екс-чемпіон світу за версією Міжнародної шахової федерації поступився у першому раунді росіянину Андрію Єсипенку (0,5:1,5) і завершив виступ на турнірі.

Вирішальною виявилася перша партія, в якій Пономарьов, за власним зізнанням, зробив не той хід.