РУСАДА протримало українського шахіста Пономарьова 2 години й він програв гру

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Руслан Пономарьов
Руслан Пономарьов / ugra2017.fide.com

Український шахіст Руслан Пономарьов висловив невдоволення тривалим допінг-контролем на FIDE World Cup. Українець програв на чемпіонат світу у російському Ханти-Мансійську.

У своєму твіттері український шахіст жаліється, що РУСАДА (Російське антидопінгове агентство) потримало його дві години після першої партії.

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Після першої партії я витратив буквально дві години на допінг-тест з РУСАДА, найнятої FIDE, замість того, щоб відпочивати й готуватися до другої партії. Чому так довго? Чому це не була WADA? Чи був я випадково обраний? Я сподіваюся зіграти краще найближчим часом,
– написав Пономарьов.

Екс-чемпіон світу за версією Міжнародної шахової федерації поступився у першому раунді росіянину Андрію Єсипенку (0,5:1,5) і завершив виступ на турнірі.

Вирішальною виявилася перша партія, в якій Пономарьов, за власним зізнанням, зробив не той хід.

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Теги: Спорт Новини Спорту Шахи
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