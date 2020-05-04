Найкращі голи Маліновського: відео

Футболіст збірної України Руслан Маліновський 4 травня святкує свій 27-й день народження. Спорт24 пригадує найкращі голи в кар'єрі футболіста.

Руслан встиг змінити декілька клубів. Розпочавши кар'єру в "Шахтарі", півзахисник виступав за луганську "Зорю", бельгійський "Генк", а сьогодні є гравцем італійської "Аталанти", повідомляє 24 канал.

Читайте також Руслану Маліновському – 27: біографія лідера збірної України

Руслан забиває не так часто, однак дуже красиво. Маліновський неодноразово вражав голкіперів своїм потужним ударом з лівої ноги.

Дивіться відео найкращих голів Маліновського

Усього за кар'єру Руслан зіграв 242 матчі. У його активі 49 голів та 43 результативні передачі.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.