Руслан Маліновський отримав травму та може не зіграти за "Аталанту"

Український півзахисник Руслан Маліновський отримав ушкодження на тренуванні "Аталанти". Тож його участь у матчі чемпіонату Італії залишається під питанням.

Інформацію про травму Маліновського озвучив головний тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні.

"На жаль, у четвер Руслан Маліновський отримав травму під час тренувань", – наводить слова тренера Football-Italia.

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При цьому деталі ушкодження українського півзахисника залишаються невідомими.

У неділю, 10 листопада, "Аталанта" на виїзді зіграє проти "Сампдорії".

Нагадаємо, Маліновський у цьому сезоні зіграв за "Аталанту" у 13 матчах, в яких забив один гол. Півзахисник отримав виклик до збірної України на матчі проти Естонії (14 листопада, Запоріжжя) та Сербії (17 листопада, Белград).

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