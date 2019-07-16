Маліновський офіційно перейшов в "Аталанту"

Український футболіст Руслан Маліновський офіційно покинув бельгійський "Генк". Гравець продовжить кар'єру в італійській "Аталанті".

На своєму офіційному сайті італійська "Аталанта" оголосила про підписання контракту з Русланом Маліновським.

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Поки "Аталанта" не розкриває деталі угоди. За попередньою інформацією, контракт підписаний на 5 років.

Трансфер обійшовся італійцям приблизно в 13-14 мільйона євро. Хавбек виступатиме під 18-м номером.

За інформацією Tuttomercatoweb, головний тренер збірної України Андрій Шевченко доклав руку до переходу Руслана Маліновського в італійський клуб.

У минулому сезоні Маліновський зіграв 51 матч за "Генк" у всіх турнірах і став у його складі чемпіоном Бельгії. В активі Руслана 16 голів і 16 результативних передач.