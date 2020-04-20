Руслан Маліновський шокував відео з вулиць італійського містечка
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Півзахисник національної збірної України та італійської "Аталнати" Руслан Маліновський з дружиною Роксаною і маленькою дочкою Олівією на Великдень пішли на прогулянку по місту Бергамо.
Роксана продемонструвала порожні вулиці Бергамо, на яких чутно дзвони прилеглих храмів.
До теми Маліновський розповів, чи покине "Аталанту" заради іншого італійського клубу
Пара відправилася на прогулянку, щоб придбати медичні маски і антисептики.
- Додамо, що Бергамо – одне з найбільш постраждалих від коронавірусу міст Італії.
- В Італії зафіксовано понад 178 тисяч випадків зараження коронавірусом, понад 47 тисяч хворих видужали. Загальна кількість померлих від коронавірусу досягла 23 660.
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