Руслан Маліновський став чемпіоном Бельгії разом з "Генком": фото

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"Генк" став чемпіоном Бельгії
"Генк" став чемпіоном Бельгії / GETTY IMAGES

Український півзахисник бельгійського клубу "Генк" Руслан Маліновський став чемпіоном Бельгії разом зі своєю командою.

Команді українця вдалося оформити чемпіонський титул за тур до завершення чемпіонату.

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У матчі 9-го туру другого етапу чемпіонату Бельгії поділив очки з "Андерлехтом", зігравши 1:1. Цього виявилося достатньо, щоб забронювати перше місце за тур до фінішу чемпіонату, оскільки головний переслідувач "Брюгге" в паралельному матчі в більшості поступився "Стандарду" 0:2.

Таким чином, за тур до кінця "Брюгге" відстає від "Генка" на 4 очки в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.


Фото: GETTY IMAGES

"Генк" став чемпіоном вперше з сезону 2010/2011. Це четверте чемпіонство клубу з однойменного міста в історії й перше для українця. Завдяки цій перемозі "Генк" зіграє в груповому етапі Ліги чемпіонів.


Фото: GETTY IMAGES

26-річний українець провів на полі весь матч. Маліновський у 37 матчах чемпіонату забив 13 голів і зробив 12 результативних передач. Всього у сезоні у всіх турнірах він забив 16 голів і віддав 16 результативних передач в 51 зустрічі.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Руслан Маліновський
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