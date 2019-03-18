Руслан Маліновський забив гол за "Генк", але його команда не змогла перемогти: відео

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Руслан Маліновський
Руслан Маліновський

Український півзахисник Руслан Маліновський відзначився у чемпіонаті Бельгії. Гравець забив у виїзному матчі у ворота "Зюлте-Варегема", Та це не допомогло його команді здобути перемогу.

Після того, як Харбауї вивів господарів вперед на 13-ій хвилині ударом з пенальті, Маліновський зрівняв рахунок вже за шість хвилин. Українець відзначився ударом головою після навісу від партнера.

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Відео голу Маліновського

Іто ще до перерви, а Троссард вже після відпочинку забили у ворота "Зюлте-Варегема". Та втримати перевагу у цьому матчі гравці "Генка" не зуміли. Спочатку Волш скоротив відставання, а вже на третій компенсованій хвилині Харбауї зрівняв рахунок у зустрічі.

Попри це, "Генк" і надалі залишається лідером чемпіонату Бельгії. Для Маліновського це дев'ятий гол у чемпіонаті. До цього він не міг забити в одинадцяти іграх поспіль.

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Теги: Спорт Футбол Руслан Маліновський Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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