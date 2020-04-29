Руй Кошта: Я служив Шевченку у "Мілані" і був дуже щасливою людиною

Легендарний футболіст "Мілана" та збірної Португалії Руй Кошта задоволений, що за свою кар'єру пограв з безліччю якісних форвардів, серед яких був і українець Андрій Шевченко.

Про це сам футболіст розповів у інтерв'ю Violanews.com.

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Мені пощастило зіграти з такою великою кількістю відмінних нападників. Як 10-й номер я не можу поскаржитися. У "Фіорентині" я підігравав Батістуты, К'єзы, Бальбо, Міятовичу, Едмундо, Олівейрі, а в "Мілані" мені довелося служити Шевченку, Індзагі, Креспо, Вієрі... Я був дуже щасливою людиною.

"Під час карантину у мене була можливість подивитися по телевізору деякі старі ігри, зіграні зі збірною на чемпіонатах Європи і світу, було непогано бачити себе гравцем після стількох років", – сказав Кошта.

За свою професійну кар'єру Руй Кошта захищав кольори "Фіорентини", "Бенфіки" і "Мілана". З "россонері" в 2003-му португалець виграв Лігу чемпіонів.



Андрій Шевченко та Руй Кошта (по центру)

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