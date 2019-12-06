Руїс на 21 кілограм переважив Джошуа: фінальна дуель поглядів – відео
Мексиканець Енді Руїс та британець Ентоні Джошуа провели офіційну процедуру зважування перед поєдинком. Руїс переважив опонента на 21 кілограм.
На вагах мексиканський боксер показав 128,68 кілограма, а британець – 107,5.
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Після зважування боксери провели традиційну дуель поглядів. Руїс традиційно прийшов у сомбреро, а Джошуа – в навушниках.
Відео дуелі поглядів
Матч-реванш Ентоні Джошуа – Енді Руїс відбудеться у ніч із 7 на 8 грудня у Саудівській Аравії. На кому поєдинку стоятимуть титули IBF, WBA, WBO та IBO.
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