Руїс на 21 кілограм переважив Джошуа: фінальна дуель поглядів – відео

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Енді Руїс – Ентоні Джошуа / matchroomboxing.com

Мексиканець Енді Руїс та британець Ентоні Джошуа провели офіційну процедуру зважування перед поєдинком. Руїс переважив опонента на 21 кілограм.

На вагах мексиканський боксер показав 128,68 кілограма, а британець – 107,5.

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Після зважування боксери провели традиційну дуель поглядів. Руїс традиційно прийшов у сомбреро, а Джошуа – в навушниках.

Відео дуелі поглядів

Матч-реванш Ентоні Джошуа – Енді Руїс відбудеться у ніч із 7 на 8 грудня у Саудівській Аравії. На кому поєдинку стоятимуть титули IBF, WBA, WBO та IBO.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Джошуа – Руїс Ентоні Джошуа
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