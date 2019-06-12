Руїс після перемоги в бою з Джошуа отримав кумедний подарунок від WBC: фото
Президент WBC Маурісіо Сулейман зробив кумедний подарунок чемпіону світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA і IBF Енді Руїсу-молодшому (33-1, 22 КО).
Руїс відомий своєю пристрастю до шоколадних батончиків Snickers фірми Mars Incorporated. Після сенсаційної перемоги над попереднім чемпіоном британцем Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) мексиканець отримав від компанії цілу коробку улюблених солодощів і чемпіонський пояс.
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Схожий подарунок Руїс отримав від голови організації WBC, чемпіонський пояс якої належить американцю Деонтею Уайлдеру.
Від одного пухкого іншому. Люблю бути разом з Енді Руїсом, великим мексиканцем, який надихає мільйони, тому що своєю роботою, відданістю і жертовністю зміг досягти всього. Ми подарували йому шоколадний подарунок,
– написав Сулейман в Instagram.
У поєдинку проти Руїса Джошуа чотири рази побував в нокдауні й рефері вирішив зупинити бій в сьомому раунді. Для Ентоні це перша поразка в кар'єрі, до цього він переміг у 22 боях, в тому числі у Володимира Кличка. Для британця це був перший бій в США.
29-річний Енді Руїс-молодший провів 33 поєдинки й програв лише один (Джозефу Паркеру за звання чемпіона за версією WBO).
У листопаді-грудні 2019 року ймовірно в Британії Руїс і Джошуа зустрінуться вдруге. Проте на цей момент дата бою та місце офіційно не підтверджені.